Il faudra encore patienter un peu avant de revoir Thauvin refouler les pelouses de Ligue 1. Touché à la cheville droite depuis le mois d'avril dernier, Thauvin et l'Olympique de Marseille avaient décidé d'un commun accord de l'opérer en septembre. Dans un communiqué, le club phocéen avait alors écrit : "Sa durée d'indisponibilité devrait s'étaler jusqu'à la trêve hivernale". Elle sera finalement un peu plus longue que prévue.

En conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur l'état de santé de son ailier. "Pour Thauvin, on reste sur la moitié de février pour son retour. Il reprendra la course fin janvier" a alors expliqué le tacticien portugais. L'ancien coach de Tottenham en a d'ailleurs profité pour annoncer que Morgan Sanson et Steve Mandanda ne seraient pas du voyage à Trélissac.