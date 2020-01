Les mois se suivent et se ressemblent pour Florian Thauvin. Comme en janvier, il est fort probable que l'ailier marseillais ne dispute aucune minute en Ligue 1 en février. Ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a annoncé la nouvelle alors que le staff marseillais espérait un retour de son Champion du monde pour les prochains jours. "On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars... On va être patient", a assuré le technicien portugais.

Opéré en octobre, Florian Thauvin, qui a disputé onze petites minutes depuis l'ouverture de la saison 2019-2020 (ndlr : Marseille-Saint Etienne 1-0, 4e journée), a repris la course début janvier. "Chaque jour où il peut travailler, il doit se reposer ensuite... Dans sa tête, il veut revenir pour l'équipe et pour l'Euro. Mais c'est vrai que nous étions plus positifs avant l'opération. Maintenant, nous devons respecter le timing. On parle d'un retard de 20 jours", a ajouté André Villas-Boas.

Vidéo - OM - Sakai : "Thauvin me manque" 00:19

Plus d'informations à venir...