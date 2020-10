Incapable de mettre le moindre but en 8 matches, Dario Benedetto est dans le viseur. L'attaquant de l'OM, fantomatique en Ligue des champions, traverse une crise de confiance qui met l'OM dans une grande difficulté. Mais son coach le soutient becs et ongles quitte à manier la mauvaise foi et tracer des raccourcies douteux : "Dario m'a dit coach je n'en peux plus je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui, l'a soutenu le Portugais. Jonathan David a coûté trois fois plus cher que Benedetto et n'a pas marqué non plus à Lille, mais personne ne dit rien."