Et si l'attaquant rêvé par André Villas-Boas posait ses valises à Marseille cet hiver ? C'est en tout cas le souhait du tacticien. À un peu plus d'une semaine du début du mercato hivernal, il a dévoilé en conférence de presse lundi les ambitions de l'OM. "On n'est pas prêts pour agir début janvier. Mais je m'attends à ce que ça bouge la dernière semaine", a d'abord assuré AVB. Avant de préciser la nature du profil de joueur recherché.

Villas-Boas : "Je veux bien finir l'année avec une victoire à Angers"

D'éventuels prêts, pas d'achats

Et sans grande surprise, c'est bien un buteur qu'aimerait récupérer l'entraîneur portugais. "Si on peut, on continuera à chercher cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options." a-t-il affirmé. De quoi laisser penser que le coach marseillais est plutôt déçu du rendement de Dario Benedetto qui, malgré un regain de forme au mois de décembre, n'a inscrit que trois petits buts en treize matches de Ligue 1 cette saison.

Pour le reste, le mercato olympien devrait être plutôt calme. "On va regarder si il y a de l'intérêt pour nos joueurs. Et si c'est le cas, on devra chercher de nouveaux joueurs. Et il n'y aura que des prêts, pas d'achats", a également expliqué André-Villas Boas. Reste à savoir si les dirigeants marseillais trouveront enfin le grand attaquant tant convoité. Mais la marge de manoeuvre semble limitée.

