"On doit se faire un trésor de guerre" : Lopez préconise un prêt entre 300 et 500 millions d'euros

Le championnat est suspendu depuis début mars. Un mois après l'arrêt des hostilités, certains présidents tentent d'imaginer la vie d'après. Si Jean-Pierre Rivière (président de Nice) aimerait se laisser la fin d'année civile pour finir la saison, Denis Le Saint (président de Brest) envisage lui un arrêt pure et simple du championnat. De son côté, Gérard Lopez essaie de trouver une issue au tremblement de terre économique qui découle de la crise sanitaire. Surtout depuis que les clubs sont menacés de ne pas percevoir la dernière partie des droits TV qui leur était dûe avant l'arrêt du championnat.

"On doit se faire un trésor de guerre, indique le président du LOSC ce mardi dans l'Equipe. Je pense à une ligne de crédit qu'on pourrait débloquer à l'issue d'un vote effectué par les clubs, dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui. On situe notre demande entre 300 et 500 millions d'euros." Gérard Lopez imagine un taux d'intérêt d'environ 8%. "Sur une durée de trois à cinq ans, cela coûterait 3 à 4 millions d'euros à chaque club de L1 par an, précise-t-il. Compte tenu de l'urgence, c'est acceptable. On discute avec les investisseurs."

Le président lillois confirme faire partie d'un groupe de travail avec huit autres présidents de clubs de L1 et L2 (Nasser al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas, Bernard Caïazzo, Jacques-Henri Eyraud, Nicolas Holveck, Jean-Pierre Rivère, Olivier Sadran et Loïc Féry). Un groupe qu'il qualifie de "cabinet de crise". "Quand il a été créé, j'ai dit OK car il brise les codes. Il est tourné vers l'avenir", assure-t-il.

" Si les scénarios catastrophent s'enchaînent, cette épidémie peut coûter jusqu'à 1 millard "

"Cette épidémie peut coûter plusieurs centaines de millions d'euros au foot français, cela peut même aller jusqu'au milliard si les scénarios catastrophes s'enchaînent (ndlr : arrêt du championnat, non versation des droits TV). Il faut faire face à l'imprévisible. On doit avoir un système de sécurité plus fort, les fonds propres de la Ligue ne sont pas énormes. Un championnat comme la Premier League a plus de capacités de réaction que nous. Il faut que la Ligue se crée cette capacité à réagir", ajoute-t-il.

Gérard Lopez a par ailleurs milité pour que la saison de Ligue 1 puisse aller à son terme. "Il y a 300 familles qui vivent du LOSC et m'occuper de leur job, c'est m'occuper de faire rentrer de l'argent. Or, si le championnat s'arrête, il n'y a quasiment aucune chance que beIN Sports et Canal + honorent les contrats", conclut le président lillois.