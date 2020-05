"On ne pourra pas démarrer le 9 juin" : Caïazzo veut repousser le début du mercato estival

LIGUE 1 - A l'occasion d'une conférence de presse du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, a estimé que l'ouverture du mercato estival devrait être repoussée pour s'adapter aux autres championnats qui ont l'intention de finir la saison 2019-2020.

Le coronavirus bouleverse décidément bien des calendriers. Si la Ligue de football professionnel (LFP) a choisi de s'éviter le casse-tête d'une éventuelle reprise tardive de la Ligue 1, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre n'ont toujours pas renoncé à terminer leurs championnats. Dans ce contexte, le marché des transferts devrait être décalé dans ces pays et pourrait ne pas coïncider avec les dates françaises qui prévoient un début de saison 2020-2021 dès août. Au cours d'une conférence de presse du syndicat Première Ligue dimanche, Bernard Caïazzo a donc soutenu l'idée d'un report du mercato estival.

"Ce n'est pas défini, tout dépendra des autres championnats. S'ils se terminent plus tard que prévu, il faudra décaler notre mercato pour s'adapter. [...] C'est le conseil d'administration de la Ligue qui décide des dates du mercato. Nous sommes un pays vendeur, on doit se caler sur les pays acheteurs. Donc on ne peut terminer ni avant ni après ces championnats. Dans les autres championnats, ça pourrait se terminer le 2 octobre. On ne pourra pas démarrer le 9 juin car la FIFA limite à 12 semaines consécutives", a ainsi considéré le président du conseil de surveillance de l'ASSE.

Ligue 1 Lyon insiste encore et exhorte la Ligue 1 à "faire marche arrière" IL Y A 6 HEURES

Alors que la crise économique due à l'arrêt des compétitions met en danger de nombreux clubs français sur le plan financier, les ventes de joueurs constituent une manne essentielle pour leur permettre de survivre. Faire coïncider les calendriers des différents mercatos européens apparaît donc comme un enjeu primordial, d'autant que la valeur marchande des joueurs risque de baisser, l'économie du football tournant au ralenti depuis plusieurs semaines.

Play Icon WATCH Aulas n'a pas tort sur toute la ligne : "Trois gros dangers guettent le foot français" 00:06:47

Ligue 1 L'OM à vendre ? Le clan McCourt balaie les rumeurs IL Y A UNE HEURE