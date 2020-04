Palmarès : Avec son 9e titre, le PSG rejoint l'OM et talonne les Verts

LIGUE 1 - C'est donc officiel, le Paris Saint-Germain est le champion de France 2019-2020. Ce nouveau sacre, entériné par la LFP jeudi, est le 9e pour le club de la capitale, et le 7e sur les huit dernières saisons. Le PSG égale dans le livre d'or de la L1 son grand rival, l'Olympique de Marseille et pourrait rejoindre l'AS Saint-Etienne dans un an seulement.

C'est un drôle de titre. Mais c'est un titre quand même. Le Paris Saint-Germain n'aura donc eu à disputer que 27 des 38 journées prévues pour décrocher le titre de champion de France à l'issue de cette saison 2019-2020 amputée par la pandémie de Covid-19 et qui restera dans l'histoire. Avec 22 victoires, 2 nuls et 3 défaites, Paris comptait 12 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, malgré un match de moins, lorsque la campagne 2020 a été stoppée.

Le Conseil d’administration de la LFP a acté jeudi officiellement la fin de cette saison et la consécration du Paris Saint-Germain. C'est donc la 9e fois dans son histoire que le club de la capitale remporte le titre de champion de France. Le PSG laisse derrière lui Monaco et Nantes et égale l'Olympique de Marseille (qui a perdu le titre de 1993 suite à l'affaire VA - OM). Il y a huit ans, les Phocéens devançaient pourtant largement les Parisiens, qui ne comptaient alors à leur palmarès que les deux titres acquis en 1986 sous l'ère Francis Borelli puis en 1994 du temps de Canal +.

Mais depuis l'arrivée de l'actionnaire QSI à sa tête, le Paris Saint-Germain règne en maître sur la Ligue 1. Au cours des huit dernières saisons, seule l'AS Monaco, en 2017, a réussi à s'immiscer pour perturber brièvement l'hégémonie parisienne. En dehors de cette parenthèse, le PSG a tout raflé. La saison prochaine, Paris aura l'occasion de devenir le club français le plus titré en rejoignant dans le gotha l'AS Saint-Etienne et ses 10 titres.

Palmarès des clubs champions de France

CLUBS NOMBRE DE TITRES ANNEES 1. AS Saint-Etienne 10 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981 2. Olympique de Marseille 9 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010 2. Paris Saint-Germain 9 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 4. AS Monaco 8 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017 4. FC Nantes 8 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001 6. Olympique Lyonnais 7 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 7. Girondins de Bordeaux 6 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009 7. Stade de Reims 6 1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962 9. OGC Nice 4 1951, 1952, 1956, 1959 10. Lille OSC 3 1946, 1954, 2011 11. FC Sochaux-Montbéliard 2 1935, 1938 11. FC Sète 2 1934, 1939 13. Montpellier HSC 1 2012 13. RC Lens 1 1998 13. AJ Auxerre 1 1996 13. RC Strasbourg 1 1979 13. CO Roubaix-Tourcoing 1 1947 13. RC Paris 1 1936 13. Olympique Lillois 1 1933

