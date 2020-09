Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou encore Juan Bernat et Thilo Kehrer ne sont pas là. Suspendus ou blessés, ils sont tous indisponibles. Mais quelques jours après une victoire plus que poussive contre Metz (1-0) grâce à un but tardif de Julian Draxler, Thomas Tuchel a une bonne nouvelle : Kylian Mbappé est bien dans le groupe parisien pour aller à Nice tout comme Marco Verratti un temps incertain. Guéri après avoir été testé positif au Covid-19, l'international français est à nouveau opérationnel et eu le feu vert des médecins. "Le docteur a dit OK, la Ligue a dit OK", a résumé Tuchel. Reste à savoir comment il va utiliser son attaquant.

Ligue 1 Le tweet très provoc' de Payet qui ne va pas plaire à Neymar et au PSG 14/09/2020 À 17:28

Testé positif avec l'équipe de France mais asymptomatique, Kylian Mbappé n'a pas pu s'entraîner normalement depuis le 7 septembre. Et s'il a hâte de pouvoir retrouver les pelouses en compétiteur d'exception qu'il est, Paris ne peut pas se permettre de prendre trop de risque. "Kylian nous apporte de la vitesse, sa faim de marquer, de la qualité, de la créativité... Mais après un test positif, on doit aussi protéger le joueur. Pas forcément avec des minutes, mais aussi avec nos attentes. On ne doit pas trop attendre de lui", a expliqué samedi Tuchel. "Je vais parler avec Kylian, voir s'il se sent à l'aise, avant de décider s'il commence ou entre en cours de match", a poursuivi le technicien.

4e j. - Tuchel confiant pour Mbappé

Les jeunes encore là

Au début ou en cours de match, Mbappé fera de toute manière un bien fou à un secteur de jeu pas vraiment très inspiré depuis la reprise de la L1. Trop limité soit par les absences, la forme de ses joueurs ou son collectif, Paris n'a marqué qu'un seul petit but marqué en trois matches. Mais avec Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, l'attaque parisienne pourrait avoir une meilleure allure. Même si ce n'est que pour quelques minutes et que les trois sont encore loin de leur meilleure forme.

Face à une équipe de Nice qui jouera à huis clos et sans son buteur Kasper Dolberg, Stanley Nsoki et Alexis Claude-Maurice (Covid), le PSG va aussi s'appuyer sur quelques jeunes, ce qui est devenu une habitude dans ce début de saison pour combler toutes les absences. Titulaire en pointe face à Lens, Arnaud Kalimuendo est encore là tout comme Bandiougou Fadiga, auteur d'une rentrée prometteuse face à Metz, ou encore Kays Ruiz-Atil et Maxen Kapo.

4e j. - Tuchel : "Bernat est un joueur clé pour nous"

Ligue 1 Neymar-Alvaro : Le PSG demande à la LFP d'enquêter, l'OM soutient son joueur 14/09/2020 À 17:06