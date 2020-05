Passe d'arme entre Eyraud et Desplat lors de l'Assemblée générale de la LFP

Mercredi avait lieu l'Assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Lors de cette réunion téléphonique où les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 ont débattu de plusieurs sujets, Jacques-Henri Eyraud, président de l'Olympique de Marseille, et Bertrand Desplat, son homologue de l'En Avant Guingamp, auraient eu un vif échange, ponctué, selon Le Parisien, de menace verbale.

Le football français est à l'arrêt depuis plus de deux mois mais continue de faire parler de lui. Et pas forcément toujours en bien. Ce mercredi avait lieu, par téléphone, l'Assemblée générale de la Ligue de Football Professionel auquel participaient les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Différents sujets ont été évoqué durant cette réunion, notamment le passage de la Ligue 2 à 22 clubs. La LFP a en effet voté pour, en attendant de connaitre la position de la FFF sur la question.

Lors d'un échange, tournant autour du prêt garanti par l'Etat, auquel devrait bénéficier entre six et huit clubs de Ligue 1 pour compenser l'absence du versement des droits TV pour la saison 2019-2020, le président de l'Olympique de Marseille et de l'En Avant Guingamp auraient eu un vif échange.

Selon Le Parisien, Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat se seraient copieusement insultés. Le quotidien parle d'une "passe d'arme d'une extrême violence verbale" entre les deux hommes. Et le journal va même plus loin, assurant que les deux présidents se seraient menacés verbalement d'un venir aux mains lors de leurs prochaines retrouvailles.

Une version contestée par RMC Sport. Selon eux, la rixe verbale aurait duré trente secondes mais n'aurait été ponctuée d'aucune insulte ni menace.

