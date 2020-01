Le champion du monde français Steven Nzonzi, sur qui le club turc de Galatasaray ne compte plus depuis décembre, a un profil "très intéressant" pour l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, qui cherche à renforcer son milieu de terrain.

Interrogé lundi sur des rumeurs de presse autour d'une arrivée de Nzonzi sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison, Stéphan a répondu en souriant : "C'est un profil très intéressant. Mais je ne peux pas en dire plus (...). C'est un mercato pas simple. On va essayer de faire des choses, mais on n'est pas sûr de pouvoir y arriver".

Nzonzi a donné son accord

Faire venir Nzonzi permettrait à Rennes, actuel 3e de Ligue 1, de consolider ses chances de décrocher un billet pour l'Europe, et au joueur, qui n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis novembre 2018, de se relancer dans la perspective de l'Euro-2020 en juin.

Selon le quotidien Ouest France, le champion du monde 2018 a donné son accord, mais les modalités du prêt doivent encore être discutées avec l'AS Rome, son club qui l'a prêté à Galatasaray en début de saison.

Nzonzi était arrivé à Rome en août 2018 pour 30 millions d'euros, en provenance du Séville FC, avec lequel il avait remporté la Ligue Europa en 2016. Il a disputé 30 matches de Serie A, 8 matches de Ligue des champions et un match de Coupe d'Italie, mais sans vraiment convaincre. Prêté en août dernier à Galatasaray, le milieu défensif a été écarté de l'effectif pour "comportement inapproprié" à la mi-décembre et n'a toujours pas rejoué.