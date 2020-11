Pourquoi ? Tout simplement car le Real est convaincu que Kylian Mbappé ne compte pas prolonger avec le club de la capitale. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde n'a pour le moment pas donner des signes sur son désir de rempiler à Paris. Il aurait même déjà glissé à Leonardo and co qu'il ne comptait pas prolonger son aventure en L1.

Assez tranquille sur ses chances de réaliser cette opération majeure, le Real Madrid ne compte d'ailleurs pas interférer et mettre de pression dans les prochains mois car Florentino Perez entretient de bons rapports avec Nasser Al- Khelaifi. Le Real envisage en fait d'attendre que tout soit clair entre le dernier finaliste de la Ligue des champions et son protégé. Et surtout, la Maison Blanche veut faire preuve de discrétion, patience et détermination dans ce dossier alors que Zinedine Zidane est en contact avec Mbappé, qui sait comment le Real compte agir.