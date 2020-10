Quatre buts en deux matches et les regards changent. Moise Kean doit s'en délecter. Auteur d'un doublé contre Dijon (4-0) puis face à Basaksehir pour offrir une précieuse victoire au PSG en Ligue des champions (0-2), l'attaquant italien a marqué des points dans l'esprit de Thomas Tuchel et des Parisiens. Mais pas seulement. Le jeune buteur de 20 ans a aussi refait parler de lui à Everton, qui le prête au PSG cette saison.