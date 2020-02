Léger écart de conduite ou nouvelle polémique du côté du PSG ? Dans son édition du jour, l'Equipe rapporte que la star brésilienne du PSG aurait refusé de prendre part à la séance d'entraînement prévue le 13 février dernier, soit cinq jours avant la défaite des Parisiens sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1).

Neymar considérait qu'il était apte à jouer

L'Equipe explique qu'au lendemain du match contre Dijon, les joueurs peu voire pas utilisés ont eu le droit à une séance d'entraînement traditionnelle. Neymar, écarté du groupe par précaution après sa blessure aux côtes contre Montpellier le 1er février, aurait normalement dû prendre part à cette séance. Mais le Brésilien aurait refusé. En effet, le numéro 10 considérait qu'il était apte à jouer le quart de finale de coupe de France en terre dijonaise. Il aurait donc décidé de rester au repos, en compagnie des titulaires.

Vidéo - 26e j. - Tuchel : ''Imaginez que Neymar se blesse avant Dortmund...'' 02:19

Cet événement fait évidemment écho aux déclarations du joueur en zone mixte après la défaite du PSG au Signal Iduna Park : "C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l’ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin. J’aurais été meilleur ce soir si j’avais rejoué avant".

A quinze jours du match retour contre Dortmund au Parc des Princes, ce refus met un peu plus en lumière les désaccords entre le joueur brésilien et le staff parisien. D'ores et déjà suspendu pour la réception de Dijon, l'ancien Barcelonnais va devoir retrouver du rythme avant cette nouvelle échéance européenne. Expulsé lors de la victoire contre Bordeaux (4-3), Neymar connaîtra la nature de sa sanction mercredi soir. Il risque d'être également suspendu pour le déplacement à Lyon le 4 mars prochain, en demi-finale de la Coupe de France.