Potentielle très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. A onze jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, le club francilien a vu Angel Di Maria quitter la pelouse sur blessure samedi, contre Dijon. L’Argentin s’est tenu l’arrière de la cuisse pendant de longues minutes avant de céder sa place à Julian Draxler, rentrant directement au vestiaire à la 18e minute de jeu.

Touché dès la 11e minute, le gaucher a continué de réclamer le ballon et d’étirer sa cuisse. Il a échangé brièvement avec Thomas Tuchel et le médecin du club au quart d’heure de jeu, puis la décision a été prise quelques secondes plus tard. Si le PSG menait déjà 1-0 à ce moment de la rencontre, c’est la suite qui pose question.

L’état de santé de Di Maria sera en effet scruté de près à quatre jours du déplacement à Lyon, en demi-finale de Coupe de France. S’il devait être absent face à Dortmund une semaine plus tard, il rejoindrait Marco Verratti et Thomas Meunier, suspendus, ainsi que Thiago Silva et Ander Herrera, blessés, dans la catégorie des indisponibles. Pas idéal pour renverser la vapeur.