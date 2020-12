Un match de football peut, en l’espace de 90 minutes, révéler tout le potentiel mais aussi les limites d’une équipe. C’est un petit peu ce qu’il s’est passé avec les joueurs parisiens dimanche soir, sur la pelouse du stade Pierre Mauroy face au LOSC (0-0). Ce PSG affaibli, presque à l’agonie, à bout de souffle et d’idées et surtout privé de Neymar et Mbappé, a parfaitement maîtrisé les hommes de Galtier. Mais il n’a pas marqué.

Et il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre pourquoi le PSG est resté muet face au LOSC. Les absences de Neymar et Mbappé, conjuguées au faible rendement d’Angel Di Maria , l’expliquent. Pourtant, c’est bien sans ses deux stars que le PSG a livré sa prestation collective la plus aboutie de la saison. Ce qui traduit finalement un problème qui dure au PSG : pour réussir à maîtriser les matches à enjeu tout en étant efficace devant, il faut intégrer Neymar et Mbappé dans ce collectif. Chose que Thomas Tuchel doit, après deux ans et demi au club, réussir à définitivement instaurer.

Neymar et Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

S’inspirer des exceptions

Pour ce faire, Thomas Tuchel peut explorer plusieurs pistes et s’inspirer de quelques matches références. L’une des rencontres les plus abouties par le PSG entraîné par le coach allemand date du mois d’août dernier, lors de la demi-finale de la Ligue des champions face à Leipzig. Face aux hommes de Nagelsmann, les Parisiens avaient parfaitement maîtrisé leur sujet tout en faisant preuve d’une efficacité clinique.

Pour réussir à trouver cet équilibre, Thomas Tuchel avait donné des consignes précises à ses joueurs. « Il fallait toujours utiliser la vitesse d’Angel, Kylian et Ney avec le ballon entre les lignes et toujours attaquer le dos » a-t-il expliqué quelques minutes après la rencontre au micro de RMC Sport.

Pour que ce système fonctionne, et que les armes offensives parisiennes soient trouvées entre les lignes dans les trente derniers mètres adverses, il faut dominer dans l’entrejeu. Et ça tombe bien, le milieu parisien a été l’une des grandes satisfactions de la rencontre face au LOSC. Que ce soit Gueye à la récupération, ou bien le duo Verratti-Rafinha à la conservation et à la création, les hommes de Tuchel ont été très performants. Un équilibre semble avoir été trouvé.

"La vraie priorité du PSG sur ce mercato, ce n'est ni Eriksen, ni Alli"

La clé, c’est surtout sans le ballon

La présence du duo Verratti-Rafinha dans l’entrejeu a une autre vertu : il permettra à Neymar, voire Mbappé, de ne pas avoir à gérer les premières phases de construction du jeu parisien. Il ne s’agirait pas d’ôter au Brésilien tout son rôle créatif, lui qui aime tant prendre le jeu à son compte. Mais de lui éviter, ainsi qu’à son compère d’attaque champion du monde, de ne plus avoir à redescendre au 50 mètres pour organiser le jeu. Ce qui pourra permettre, de facto, d’avoir plus de présence dans les derniers mètres adverses, chose qui a manqué face à Lille dimanche.

Là où Tuchel a plus de mal depuis sa prise de fonction, c’est sur l’attitude que doivent adopter ses deux stars sans le ballon. Pour éviter que le bloc ne soit coupé en deux dès une perte de balle dans leur zone, ce qui est arrivé bien trop souvent cette saison, les deux hommes doivent être les premiers à presser pour récupérer. Comme face à Leipzig au mois d’août dernier. Dimanche, les Parisiens ont effectué un excellent contre-pressing et étouffé leurs adversaires, comme l’a d’ailleurs très justement concédé Christophe Galtier en conférence de presse d’après-match. De quoi donner des idées pour la suite.

Au vu de la maîtrise et des qualités démontrées par les Parisiens sur la pelouse du LOSC, et de la force de frappe offensive que représente le duo Neymar-Mbappé, Thomas Tuchel a tout intérêt à trouver la bonne formule pour que les deux joueurs fassent partie intégrante du collectif. Deux ans et demi après son arrivée, l’entraîneur n’y est toujours pas parvenu. Mais il serait bien inspiré de trouver la clé, à un peu moins de deux mois des retrouvailles tant attendues face au Barça en 1/8e de finale de la Ligue des champions.

