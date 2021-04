En parallèle des objectifs sportifs qui restent gigantesques en cette fin de saison excitante, le PSG mène un immense chantier sur son futur effectif : tenter de convaincre Neymar et Kylian Mbappé de prolonger à un an de la fin de leur contrat. Les deux piliers sur lesquels sont bâtis toute la politique sportive du PSG n'ont pas encore donné leur accord définitif. Si les choses semblent plutôt bien engagées pour le Brésilien, dont l'officialisation de la prolongation ne devrait plus tarder, l'avenir du champion du monde reste très flou. Entre le Real Madrid et le PSG, bien difficile de savoir qui tient la corde.

Pour Ander Herrera, le milieu du PSG, le doute n'est pourtant pas permis. Dans une interview accordée à Marca, et qui ne devrait pas manquer d'attirer l'attention des dirigeants madrilènes, le milieu espagnol est clair : "Bien sûr, je veux que Neymar et Mbappé continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions, a souligné l'ancien milieu de Manchester United. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester." Une confession dont on ne sait cependant pas vraiment si elle relève du souhait profond d'Herrara ou d'informations précises et vérifiées par lui-même. La conférence de presse de Neymar ce mardi à 13h pourrait peut-être lever une partie des interrogations…

