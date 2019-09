Le PSG ne pouvait pas mieux finir sa semaine. Après sa victoire face au Real Madrid (3-0), mercredi, en Ligue des champions, le club de la capitale a battu l'OL (0-1) dimanche soir, lors de la 6e journée de Ligue 1. Libérés par un but de Neymar en fin de match, les hommes de Thomas Tuchel n'ont que très peu été inquiétés par les Rhodaniens, incapables de cadrer la moindre frappe en 90 minutes.

Neymar ? "C'est le talent qui parle", assure Meunier

Forcément heureux du résultat, Thomas Meunier, titulaire et auteur d'une excellente prestation, a salué le travail de ses coéquipiers. "On ne prend pas de but. Les adversaires sont très peu dangereux. On a une bonne communication", explique l'international belge dans des propos relayés par CulturePSG. "Et les transferts, magistral. Gueye, Herrera… Ce sont des 'club men', des joueurs qui se battent, pas des superstars, des gens qui savent ce qu’ils ont à faire sur le terrain. Ce sont des mecs comme ça qu’il faut. Le marketing, c’est important. Mais je préfère jouer avec dix mecs qui ont une jambe de bois que dix superstars, parce qu'ils donneront tout", ajoute-t-il.

Concernant Neymar, une nouvelle fois buteur dimanche soir, Meunier assure qu'il ne peut "que le remercier". "C'est le talent qui parle, on ne va pas chercher midi à 14 heures. 220 millions d'euros pour un demi-joueur, ça aurait été une arnaque. Et là, on a un joueur et demi ! Pour moi, c’est parfait. Je le regarde à l’entraînement tous les jours… C’est un joueur, quand il prend le ballon, tu te mets sur pause et tu le regardes faire. Ici en match, c’est un peu la même chose", assure le Diable Rouge, qui explique "travailler" pour des joueurs d'instinct "comme Neymar, Di Maria, Mbappé et Cavani".