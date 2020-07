TRANSFERTS - Entre Neymar et le FC Barcelone cela ne semble jamais vraiment terminé. Selon Mundo Deportivo samedi, l'attaquant du Paris Saint-Germain attend toujours un geste de son ancien club et ne fermerait pas complètement la porte à un retour en Espagne.

L'histoire entre Neymar et Barcelone, c'est un peu l'histoire de l'ex qui revient encore et encore. Alors que l'attaquant brésilien vient de remporter la coupe de France avec le PSG et s'apprête à jouer un quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Mundo Deportivo affirme samedi qu'il n'a pas totalement oublié son ancien club.

Et même plus, Neymar attend un geste concret du FC Barcelone. Selon le quotidien catalan, la durée du mercato, qui se clôturera en octobre, est un atout pour lui, même si l'attaquant est pleinement conscient des problèmes économiques auxquels Barcelone doit faire face. Mais Neymar veut prendre son temps et n'acceptera pas n'importe quelle proposition. Néanmoins, l'attaquant aurait - toujours selon Mundo Deportivo - rejeté une offre de prolongation du PSG. Par ce refus, il aurait voulu prouvé à son ancien club qu'il attendait un geste. Neymar saison 3, épisode 54, ça ne fait que commencer.

