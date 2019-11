Cette fois, le retour de Neymar se précise vraiment. Le 7 novembre dernier, le Paris Saint-Germain indiquait que sa star brésilienne devait retrouver progressivement le groupe cette semaine. Samedi, le club francilien a de nouveau fait le point en évoquant une reprise de l'entraînement collectif "en début de semaine prochaine".

Neymar disponible pour Lille, Verratti attendu en fin de semaine ?

L'ancien du Barça devrait donc effectuer son retour à la compétition à l'occasion de la réception de Lille vendredi (20h45), plus d'un mois après son dernier match en Ligue 1, contre Angers (4-0). Lui aussi touché aux ischio-jambiers, Thomas Meunier retrouvera les terrains en même temps que son coéquipier. Marco Verratti, blessé à l'arrière du genou droit, est de son côté espéré "en fin de semaine selon l'évolution", ce qui le rend très incertain pour Lille, naturellement, mais également pour le déplacement à Madrid trois jours plus tard.

Sont également évoqués les cas Loïc Mbe Soh et Keylor Navas, attendus la semaine prochaine. Enfin, Thilo Kehrer "continue favorablement son entraînement avec le groupe" alors qu'il n'a plus joué depuis la première journée, et Ander Herrera "continue ses soins".