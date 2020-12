Thomas Tuchel avait un mince espoir en milieu de semaine. Il s'est finalement envolé. Neymar ne pourra pas tenir sa place pour le choc de la L1 contre Lille. L'international brésilien est forfait et n'est pas dans le groupe. Sans grande surprise. Le week-end dernier, l'ancien Barcelonais était sorti sur civière et en pleurs après un tacle du Lyonnais Thiago Mendes. La cheville meurtrie. Et si les résultats des examens avaient été rassurants en début de semaine, il va devoir rester aux soins jusqu'en janvier.

"Dans les suites du mécanisme d’entorse cheville gauche, il existe une zone de contusion osseuse pour laquelle il poursuit ses soins à Ooredoo", explique le communiqué médical du champion de France avant de préciser : "Son retour à la compétition est envisagé en janvier." Désireux de ne prendre aucun risque avec sa star en toute logique, Paris devra donc se passer de ses services face aux Dogues dimanche mais aussi contre Strasbourg mercredi pour le dernier match de cette année 2020.

Marquinhos sera là, Mbappé préservé

Autre information pas forcément très rassurante : selon , Kylian Mbappé, déjà préservé contre Lyon - il était sur le banc au coup d'envoi -, n'a également pas participé à la séance collective ce samedi pour privilégier un travail personnalisé et faire des soins. Mais le champion du monde, visiblement fatigué sur le plan musculaire, devrait bien être là dimanche. Si Paris devra aussi faire sans Danilo Pereira (ischio-jambiers) jusqu'en 2021 tout comme Abdou Diallo, et que Pablo Sarabia (ischio-jambiers) et Mauro Icardi (adducteurs) sont sur le chemin du retour, Thomas Tuchel enregistre en revanche une bonne nouvelle : Marquinhos est de retour.

Touché à la hanche face à l'Istanbul Basaksehir (5-1), le capitaine parisien n'a pas joué lors des deux dernières sorties parisiennes, face à Lyon (0-1) et Lorient (2-0). Régulièrement préservé pour la C1, il n'a même plus évolué en L1 lors des cinq derniers matches des champions de France. Mais il a repris ce samedi. Et est donc disponible pour ce duel au sommet contre le Dogues pour former la charnière centrale avec Presnel Kimpembe.

