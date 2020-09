Si Kylian Mbappé ne sera pas là, c'est le grand flou pour le reste. Et ça agace André Villas-Boas. Mais plus les heures passent et plus le PSG semble avoir de chances de se présenter plus armé que prévu face à l'OM dimanche. D'après L'Equipe et Le Parisien, Neymar, Angel Di Maria mais aussi Keylor Navas et Leandro Paredes, tous guéris, pourraient être sur la feuille de match pour ce premier "Classique" de la saison. Tous ont pourtant été testés positifs au Covid-19. Mais alors qu'ils ont déclaré des symptômes fin août, ils remplissent les critères du protocole imposé par la LFP.