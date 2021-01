La polémique n'a jamais vraiment existé mais Mauricio Pochettino a tout de même souhaité clarifier la situation. Jeudi, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a accordé un entretien au journal espagnol AS. Et une phrase prononcée par l'entraineur parisien pendant cette interview a attiré l'attention : "C’était toujours mon objectif de pouvoir un jour jouer pour le Real Madrid et quand on ne réalise pas un rêve, on se dit : 'Eh bien, écoutez, un jour j’aimerais entraîner le Real Madrid.'"