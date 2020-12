Malgré cela, l'Allemand reconnait que la première partie de saison parisienne n'a pas été optimale. " On a perdu des points de notre faute, c'est vrai " a-t-il concédé, faisant sans doute référence aux défaites concédées au Parc des Princes face à l'OM et l'OL. Mais Tuchel affirme également que cette perte de vitesse était prévisible : " C'est une saison compliquée avec le coronavirus, le calendrier, les blessures... Il faut l'accepter, on s'était dit que ça pouvait arriver ."

Pour la première fois depuis la reprise du championnat, les joueurs parisiens vont bénéficier de 9 jours de repos. Et même si cette trêve soulage Tuchel, il demeure inquiet pour la reprise et le mois de janvier qui s'annonce chargé : "Je suis inquiet car on va retrouver un rythme élevé en janvier et février. Tous les joueurs ne seront pas prêts le 3 janvier pour la reprise, ni pour les matchs du 6, du 9... On va rejouer tous les trois jours." Le PSG retrouvera la compétition le 6 janvier, avec un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Avant de retrouver son rival éternel, l'OM, pour le Trorphée des Champions le 13. La reprise s'annonce chaude pour Paris.