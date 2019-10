Petit à petit... La situation de Neymar avec le Paris SG va "mieux", a déclaré samedi son entraîneur Thomas Tuchel, après que la superstar brésilienne, encore sifflée par une partie du Parc des Princes, a marqué contre Angers (4-0). "C'est mieux, c'est plus facile. C'est à nous, c'est à lui de montrer, de montrer, de montrer... Il doit montrer qu'il est décisif, qu'il donne tout, qu'il souffre et travaille pour nous", a déclaré le technicien, questionné sur le rapport difficile de Neymar avec une partie du public parisien.

"Ce n'est pas nécessaire de parler. Je pense qu'il est prêt pour montrer. Il a marqué un autre but aujourd'hui (samedi), il a réussi beaucoup de dribbles, de choses décisives. Il aurait pu marquer plus. Il est capable de faire des choses extraordinaires, et c'est à lui de les montrer", a-t-il poursuivi.

La mission de rédemption de "Ney" auprès d'une partie du public qui ne lui a pas pardonné ses velléités de retour au Barça cet été s'est prolongée face au SCO, au cours d'un match où le Brésilien s'est montré très actif. Si quelques sifflets ont résonné au moment de l'annonce des compositions par le speaker, aucun ne s'est élevé quand Neymar a marqué en fin de match. Il s'agit de son 4e but en L1 cette saison.