Le PSG a conforté sa place de leader de la plus belle des manières. Les Parisiens ont surclassé les Angevins ce samedi au Parc des Princes (4-0). Les joueurs de Thomas Tuchel ont imposé leur rythme à leur adversaire du jour durant toute la rencontre. Très bien organisés et disciplinés, Neymar et ses coéquipiers ont livré une prestation très aboutie pour signer un nouveau succès qui ne souffre d'aucune contestation. Le PSG occupe la tête du classement (21 pts) avec cinq unités d'avance sur Nantes (2e, 16 pts) et Angers (3e, 16 pts).

Plus d'infos à venir...