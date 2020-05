Puel persiste mais Ruffier ne veut pas entendre parler d'un départ

LIGUE 1 – Alors que Claude Puel a intronisé Jessy Moulin comme gardien titulaire pour la prochaine saison des verts, Stéphane Ruffier ne compte pas, selon nos informations, quitter Saint-Etienne cet été. Même s'il éveille l'intérêt de quelques écuries.

"J'ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison." Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, Claude Puel s'est montré très clair sur la hiérarchie des gardiens de l’ASSE pour la saison prochaine. Titulaire indiscutable depuis son arrivée dans la Loire en 2011, joueur le plus régulier de la dernière décennie en compagnie de Loïc Perrin, Stéphane Ruffier, 33 ans, débutera donc, si on en croit les propos de son coach, dans l'ombre de la doublure de toujours, Jessy Moulin.

Ruffier avait été écarté par Claude Puel pour affronter Reims le 23 février au stade Geoffroy-Guichard, et il n'a plus rejoué jusqu'à l'arrêt de la saison et le début du confinement. "Au départ de cette histoire, j'avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puis, il y a eu une situation qui a débordé, des choses extra-sportives se sont passées", a argumenté Puel. Avant d'ajouter : "Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision."

Ligue 1 Puel reste ferme : Moulin sera le gardien numéro 1 la saison prochaine, pas Ruffier IL Y A 6 HEURES

Jessy Moulin (Saint-Etienne) Crédits Getty Images

Montpellier est venu se renseigner

Selon nos informations, une très grosse tendance se dégage et Stéphane Ruffier est bien décidé, pour le moment, à ne pas quitter les Verts. Des clubs se sont déjà manifestés pour prendre la température, dont Montpellier qui n'a toujours pas signé Géronimo Rulli prêté par la Real Sociedad cette saison. Mais l'emblématique portier de l'ASSE n'y a pas encore prêté attention. Pourtant Puel lui a ouvert la porte en grand : "Nous étudierons, s'il le souhaite, toute possibilité qui se présentera." Une façon de lui signifier, sans le dire, que le club accueillerait son départ avec une certaine bienveillance. Mais à l'heure actuelle, Ruffier ne le souhaite pas.

Play Icon

Ligue 1 Payet vous répond : "Villas-Boas, c'est un peu comme Bielsa sauf qu'il nous donne de l'amour" IL Y A 3 HEURES

Play Icon