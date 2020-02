Quand Moreno ironise : "Bienvenue Robert Moreno dans le football français"

Robert Moreno commence à prendre le pli de la L1. Et ça l'amuse même s'il place un petit tacle au championnat français en passant. Alors qu'il prône un jeu de possession depuis son arrivée sur le Rocher, le nouveau coach de l'AS Monaco a changé son fusil d'épaule pour venir à bout d'Angers. Histoire donc de se mettre en "mode L1". "Bienvenue Robert Moreno dans le football français !", a ironisé l'ancien sélectionneur de l'Espagne. "Je m'adapterai à toutes les situations ! Ma philosophie est de gagner. Quand je joue d'une manière c'est que je pense que c'est la meilleure pour gagner."

Difficile de lui jeter la pierre ce mardi soir. Monaco était dans le doute après avoir récolté qu'un petit point en trois rencontres de championnat depuis le début de l'année ? Cette fois, le club de la Principauté a pris les trois points. Et sans encaisser de but, ce qui n'était encore jamais arrivé depuis l'arrivée de Moreno ! "On avait besoin de ce résultat pour avancer et travailler plus tranquillement, explique le technicien. On a été bien meilleur qu'eux en première mi-temps. Angers a ensuite pris beaucoup de risques une fois qu'on a marqué. Comme nous, quand on a été menés lors des deux derniers matches. On a alors pris des risques et on nous l'a reproché. Cette fois-ci, on a marqué et attendu pour contrer".

Stevan Jovetic (Monaco) félicité pour son but contre Angers en Ligue 1 le 4 février 2020Getty Images

Après le superbe but de Stevan Jovetic et notamment après la pause, l'ASM, passée dans 4-4-2 à plat, s'est en effet contentée de défendre et placer des contres. En souffrant. Mais la victoire est au bout. Et c'est le fruit d'un effort collectif même si ce n'était pas beau à voir. "Oui, c'était volontaire de défendre ainsi collectivement quand on n'avait pas le ballon, confirme encore Moreno, qui avait annoncé lors de sa présentation vouloir s'adapter aux "caractéristiques " de la L1 et a poussé loin la caricature ce mardi soir. Je veux une équipe capable de défendre ou d'attaquer. C'est bien de voir les attaquants s'impliquer ainsi dans le rôle défensif".

Si la tactique monégasque a été payante, elle a agacé Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers : "Compte tenu de la physionomie de la rencontre, je considère que c'est un hold-up à domicile. C'est incroyable de voir cette équipe de Monaco dégager en touche, comme ça… Avec la valeur de cette équipe, on ne pouvait pas penser ça !" Robert Moreno ne va sûrement pas en prendre ombrage. Pour lui, l'important est clairement ailleurs. C'est le réveil de l'ASM qui lui importe.

Ce succès va lui offrir un peu de temps. Et apaiser le climat pour travailler plus sereinement, histoire de mettre en place sa vraie philosophie de jeu. "Je préfère dominer. Cela ne me plaît pas de rester derrière et de fermer ainsi. Je pense qu'avec le contrôle du jeu et en privant rapidement l'adversaire de ballon, il est plus facile de gagner", annonce-t-il. "Mais si c'est nécessaire, on peut défendre et contrer. La grande force d'une équipe n'est pas d'avoir un style unique mais de s'adapter à toutes les situations. On n'a pas pris de but, c'est bon pour l'équipe. Maintenant, on doit plus attaquer, marquer plus. On doit aussi gagner samedi pour changer la dynamique." Reste à savoir avec quelle identité de jeu…