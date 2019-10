Refus de Mourinho, Blanc en pole, Vieira évoqué : ça avance à Lyon

Lyon s'active tous azimuts. Jean-Michel Aulas et Juninho ne chôment pas pour trouver le successeur de Sylvinho. Et pour le moment, c'est encore flou. Même si ça avance. Ce qui est sûr, c'est que le prochain technicien à s'installer sur le banc lyonnais ne sera pas José Mourinho. Libre et en quête d'un poste, le Special One aurait refusé la proposition de JMA qui l'aurait sondé, à en croire RMC. L'ancien coach de Manchester United ou de Chelsea voudrait se concentrer sur la Premier League.

L'hypothèse Mou vite écartée, Lyon a d'autres pistes en tête. Et elles sont très françaises. Car si le nom de l'Argentin Jorge Sampaoli - proche de Juninho - a circulé depuis deux jours, Jean-Michel Aulas devrait plus sûrement rencontrer Laurent Blanc ce jeudi, selon Le Parisien. Et vendredi, le président de l'OL va voir Rudi Garcia, qui est disponible depuis son départ de l'OM en juin. Si Jocelyn Gourvennec n'est pas non plus à exclure, une tendance se confirme d'après le quotidien régional : Laurent Blanc est en pole.

Une dernière carte pourrait cependant faire son apparition. Et non des moindres. D'après la chaîne L'Equipe, Patrick Vieira pourrait en effet se retrouver dans la short-list des dirigeants des Gones. L'entraîneur de Nice est pourtant sous contrat. Mais il bénéficierait d'une clause de départ. Elle lui permettrait de quitter les Aiglons en cas de retour de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier à la tête du club. Ce qui a eu lieu après le rachat récent du Gym. En clair, ce n’est pas exclure là non plus. Et l’heureux élu ne sera peut-être pas le champion du monde que l'on attendait…