Un point de non-retour entre Jeff Reine-Adélaïde et l'OL semble avoir été atteint. Le milieu de terrain, qui s'est remis au début du mois de juin dernier d'une rupture des ligaments croisés, n'a pas débuté le moindre match depuis la reprise de la compétition. Et l'international Espoirs français a du mal à l'accepter. "La frustration est très présente. Je ne comprends pas ma gestion. Je me suis battu sans relâche pendant six mois suite à ma blessure, j’ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement et surtout le plus performant possible afin d'aider le club à atteindre ses objectifs. C'est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas", a confié l'ancien joueur du SCO auprès de RMC Sport.