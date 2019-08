Lille tente un très joli pari. Comme pressenti, le LOSC a enregistré ce vendredi soir la signature de Renato Sanches, qui arrive en provenance du Bayern Munich. Le Portugais a paraphé un contrat courant jusqu’en 2023 et vient renforcer un secteur offensif ayant perdu quelques éléments de choix pendant l’intersaison (Nicolas Pépé, Rafael Leao).

Avec Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Yusuf Yazici et donc Renato Sanches, Christophe Galtier disposera malgré tout d'un beau panel de joueurs très à l'aise techniquement cette saison. Reste maintenant à savoir si l'ancien Lisboète retrouvera son meilleur niveau dans le Nord. Révélé à l'occasion de l'Euro 2016, qu'il avait remporté avec le Portugal, le milieu de 22 ans a ensuite complètement disparu de la circulation en rejoignant le Bayern Munich.

Sanches aligné dès mercredi prochain ?

Le joueur formé au Benfica sort ainsi de trois saisons délicates, et nul doute qu'il aura à cœur de se relancer chez les Dogues. "Mon souhait était de rejoindre le LOSC et je suis donc forcément très content d'être ici, s'est-il félicité sur le site officiel de la formation lilloise. J'ai été très bien accueilli et j'espère que tout se déroulera bien pour moi." Si son transfert est homologué à temps, Renato Sanches pourra effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe mercredi prochain (19h), à l'occasion de la réception de Saint-Etienne.