Le Stade Rennais semble avoir changé de catégorie cet été. Comme si la première qualification de son histoire en Ligue des champions lui avait fait passer de nombreux paliers d'un coup. Un révélateur pour s'en rendre compte ? Le marché des transferts et les rumeurs qui l'alimentent. Depuis quelques semaines, le club breton se retrouve lié à plusieurs noms plus ou moins ronflants. Le dernier en date est évidemment Diego Godin, le défenseur central uruguayen de l'Inter qui a fait les beaux jours de l'Atlético de Madrid pendant tant d'années.

Confirmée par Ouest-France ou encore L'Equipe, cette piste a de quoi intriguer. On parle quand même d'une référence à son poste, même s'il n'est plus tout jeune (34 ans). Si l'affaire est loin d'être réglée, il n'est pas courant de voir un club de L1 se retrouver avec de tels joueurs sur ses tablettes. Et encore moins quand il s'agit de Rennes. Cerise sur le gâteau, le Stade Rennais ne se limite pas à Godin. Après avoir déjà recruté Martin Terrier, Nayef Aguerd et Serhou Guirassy, les Rouge et Noir sont aussi sur les rangs pour Jérémie Boga, ciblé par de belles équipes après sa saison riche en promesses à Sassuolo, ou encore Jeff Reine-Adélaïde, désireux de quitter Lyon.

Ligue 1 Giroud a refusé l'OL pour ne pas rejoindre "le club qui a fait naître Benzema" HIER À 19:52

Le pouvoir d'attraction de la C1

Cet été et alors qu'Edouard Mendy devrait filer à Chelsea ou que M'Baye Niang pourrait aussi s'en aller, Rennes est pour l'instant le club qui anime le marché en France. La Ligue des champions n'y est bien sûr pas étrangère. Se retrouver invité dans la cour des grands aide à changer le statut d'une formation. "La Ligue des champions permet d'aller chercher des joueurs qui seraient peut-être moins intéressés par un Stade Rennais quatrième ou cinquième de L1. C'est une compétition qui attire", nous confirme Laurent Schmitt, agent sportif qui connaît par cœur les mécanismes qui font tourner le mercato.

La lucrative C1 offre une visibilité hors norme : Rennes, déjà auteur d'un beau parcours en Ligue Europa il y a deux saisons, se retrouve placé sur la carte de l'Europe du football. Et elle permet aussi de voir l'avenir avec envie sur le plan financier. "C'est déjà entre 15 ou 18 millions de plus que la Ligue Europa", a d'ailleurs reconnu dans le Parisien, Nicolas Holveck, le nouveau président de Rennes. Cependant, si le budget du club va augmenter, il ne va pas faire un bond extraordinaire non plus (ndlr : Sportune l'annonce à 105 millions, soit 27 de plus que la saison passée).

Organigramme et millions de Pinault : Comment Rennes monte en puissance

Une visibilité claire

Si la famille Pinault est aujourd'hui plus disposée à se lancer dans des dépenses plus conséquentes depuis le sacre en Coupe de France comme l'a déjà illustré l'arrivée de Raphinha l'été dernier, et on peut aussi y ajouter le transfert de Steven Nzonzi, l'idée reste que le Stade Rennais demeure un club géré intelligemment, sans prendre le risque de vivre au-dessus de ses moyens. "Le club devient évidemment beaucoup plus attractif", reconnaît Florian Maurice, le nouveau directeur sportif. "C'est bien pour nous. Après, l'idée c'est de rester cohérent avec nos besoins, avec ce qu'on recherche : ne pas péter les plombs, essayer de travailler bien sur la durée et de faire les meilleurs choix possibles".

Rennes ne va pas casser sa tirelire en proposant des sommes folles pour tel ou tel joueur. Ni offrir des salaires démesurés. Le club sait où il veut aller. Et comment y parvenir. Ce n'est pas nouveau. Et c'est aussi une des raisons de l'attractivité des Rouge et Noir. "C'est un club qui est en pleine évolution de manière structurée et maitrisée, estime Laurent Schmitt. Aujourd'hui, quand on pense au Stade Rennais, on pense à Messieurs Pinault père et fils ou Julien Stéphan. Les gens ont alors en tête un entraîneur fort et un actionnaire fort, passionné de sa ville et de son club".

L'atout Pinault

Le genre de détail qui n'en est pas. "Dans l'économie du football, quand on est joueur ou agent, on se dit que ce club présente une vraie feuille de route, enchaîne l'agent breton. A l'inverse de nombreux clubs où l'actionnariat est précaire voire instable et où l'entraîneur est dans une situation possible de départ à court ou moyen terme". Le cas de l'Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières et dans le flou avec André Villas-Boas, illustre bien cette donne. "L'OM a un super coach. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de faire signer un bon joueur trois ou quatre ans à l'OM quand on sait que celui qui est à la tête de l'équipe est là pour un an. A Rennes, c'est plus lisible et plus clair", renchérit Laurent Schmitt.

Cette stabilité se voit dans le staff technique. Mais pas seulement. Le départ d'Olivier Letang en février n'a ainsi pas plongé le club dans une période doute. L'implication et la vision de François Pinault et de son fils François-Henri, si déterminantes dans l'histoire du club, y sont pour beaucoup. A de nombreux points de vue. "Les Pinault, ils sont un : ils ont la même passion, la même affection et la même vision. Etindiscutablement, ça aide à un moment ou à un autre. Même quand il s'agit de recruter un joueur", estime Laurent Schmitt, qui ajoute : "Quand tu discutes avec un grand club ou avec des joueurs demandés , c'est un vrai atout pour Florian Maurice ou Nicolas Holveck de représenter la famille Pinault ". A tel point qu’un nom comme Diego Godin se retrouve aujourd’hui évoqué sur les bords de la Vilaine.

Ligue 1 Le PSG confirme trois nouveaux cas positifs au Covid-19 03/09/2020 À 20:04