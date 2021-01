Sa fin de carrière lui ressemble. Stéphane Ruffier n'annonce rien mais s'engage avec les gamins de l'Aviron Bayonnais. Désormais, il n'est plus gardien professionnel mais éducateur. A 34 ans seulement et alors qu'il aurait pu rendre de sérieux services à 80% des clubs de Ligue 1. On peut parler de gâchis, de carrière qui vire au vinaigre. Au fond, il n'en aura que faire. Parce que c'est ainsi qu'il a tracé sa route si singulière. Des choix francs, des choix forts. Ses choix qu'il ne se laisse dicter par personne.