LIGUE 1 - Dans un live Instagram réalisé dimanche soir, Riyad Mahrez a expliqué les dessous de son essai non concluant à l'Olympique de Marseille, lorsqu'il avait alors seulement 18 ans.

C'est une anecdote qui ne va pas forcément ravir les supporters de l'OM. Oui, leur club est passé à côté de Riyad Mahrez, désormais à Manchester City. Le tout malgré un essai réalisé par le joueur à 18 ans dans le club qu'il estime être celui "de son coeur". "Ils m’ont appelé pour faire un essai. J’y vais, je m’entraîne avec la CFA de Franck Passi, tout se passe grave bien, à tel point que José Anigo (le directeur sportif à l'époque, ndlr) descend et me dit qu’ils veulent me faire signer", explique tout d'abord l'international algérien à Smaïl Bouabdellah, journaliste à beIN Sports, lors d'un live Instagram.

Ligue 1 L'OM à vendre ? Le clan McCourt balaie les rumeurs IL Y A 17 HEURES

"Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille. Trois-quatre jours après, Anigo appelle mon agent : "on a un joueur avec un profil un peu similaire ici et on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues" poursuit le natif de Sarcelles, qui révèle l'idendité de ce dernier : Billel Omrani. Désormais, l'attaquant de 26 ans évolue du côté de Cluj, en Roumanie.

Ligue 1 PSG : des nouvelles illustrations du maillot domicile 2020/2021 ont fuité IL Y A 3 HEURES