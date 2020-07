LIGUE 1 - Dans un entretien accordé à L'Equipe jeudi, Claude Puel est revenu sur la mise à pied à titre conservatoire de Stéphane Ruffier. Si l'entraîneur des Verts a qualifié ce dossier comme un "épiphénomène", il a aussi rappelé que le portier stéphanois était à l'origine du conflit.

À presque une semaine d'une finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, les Verts se seraient bien passés d'un tel tourbillon médiatique. Stéphane Ruffier a été mis à pied mardi par l'AS Saint-Etienne pour être arrivé en retard à une séance d'entraînement quelques jours plus tôt. Mercredi, l'affaire a pris un peu plus d'ampleur, le portier s'étant vu refuser l'accès au centre d'entraînement des Verts, où ses coéquipiers disputaient une rencontre amicale face à Charleroi.

Ligue 1 Saint-Etienne enchaîne avant de retrouver le PSG IL Y A 19 HEURES

À la base, c'est un choix sportif, pas accepté par le joueur. On en arrive à une situation particulière

Jeudi, Claude Puel s'est confié sur ce dossier pour L'Equipe. "J'en arrive toujours à être étonné car il y a un tel décalage entre ce que l'on vit au quotidien et ce qui en est traduit à l'extérieur... J'en reste perplexe", a d'abord minimisé l'entraîneur stéphanois. Avant de rappeler que Ruffier était aussi responsable de cette situation : "À la base, c'est un choix sportif, pas accepté par le joueur. On en arrive à une situation particulière. Pour moi, c'est un épiphénomène. Son entourage déborde (dans ses commentaires, précise L'Equipe) et il se pénalise tout seul. On prend des décisions et la priorité, c'est toujours le groupe."

Interrogé sur la suite des évènements et les différentes issues possibles, Claude Puel s'est montré perplexe : "Ça me paraît difficile par rapport à ses propos et son comportement qu'il puisse redevenir compétitif pour le groupe. Encore une fois, ce n'est pas une histoire entre un entraîneur et un joueur mais entre un salarié qui doit servir le club qui l'emploie, avec le comportement que l'on attend (...) Il doit revenir avec un autre comportement, surtout vis-à-vis de ses équipiers." Le feuilleton n'est pas terminé.

Ligue 1 Le divorce tourne au vinaigre : Ruffier interdit au centre d'entraînement des Verts ? IL Y A 21 HEURES

Play Icon