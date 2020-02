Jacques-Henri Eyraud a voulu marquer le coup. En effet, selon les informations de l'Equipe, le président de l'OM, dont la cote est loin d'être au beau fixe parmi les plus fidèles supporters olympiens, aurait demandé à ses joueurs de ne pas disputer la rencontre de la 22e journée de L1 au Stade Geoffroy-Guichard sans leurs supporters. Vers 19h30, mercredi soir, des échauffourées ont éclaté entre les fans marseillais et les force de l'ordre. Ces derniers ont tiré des grenades lacrymogènes créant des nuages de gaz qui ont poussé l'arbitre à repousser le début du match de quelques minutes.

L'OM a défendu ses supporters

Toujours d'après L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud, pas présent à Saint-Etienne mercredi, aurait même appelé le délégué du match pour lui révéler sa décision. Cependant, les Marseillais ont finalement joué la rencontre. Les quelque 400 supporters olympiens, qui avaient fait le déplacement à Saint-Etienne, ont eux dû repartir dans les Bouches-du-Rhône, escortés par les forces de l'ordre.

Dans un communiqué, l'OM a pointé du doigt le renvoi de ses supporters à Marseille. "À quelques centaines de mètres de l’entrée du stade Geoffroy-Guichard, les cars des supporters de l’OM ont été la cible d’individus cagoulés qui les ont violemment attaqués. Les cars ont subi des dégradations importantes... Les supporters de l’OM sont en effet doublement victimes, d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses, et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le club ne peut cautionner. L’Olympique de Marseille se réserve en conséquence le droit d’envisager et mettre en œuvre toutes les démarches ou actions qui permettront au club et à ses supporters d’être rétablis dans leurs droits".