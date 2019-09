Qu'ils reviennent, et vite ! Sans ses attaquants Cavani, Mbappé et Icardi, l'effectif parisien ne tourne décidément pas rond. Sauvé par Neymar lors des deux dernières journées face à Strasbourg (1-0) et Lyon (0-1), le Paris Saint-Germain n'a pas pu compter sur sa bonne étoile pour éviter une contre-performance qui lui pendait au nez. Et celle de ce mercredi soir fut on ne peut moins logique. Totalement dépassés par l'envie rémoise, les hommes de Thomas Tuchel ont d'abord encaissé une tête d'Hassane Kamara, devenant le premier joueur à tromper Keylor Navas sous ses nouvelles couleurs, avant d'être ridiculisés par une magnifique reprise acrobatique de Boulaye Dia en toute fin de rencontre (0-2).

A une semaine du retour de la Ligue des champions, ce PSG fait peur à voir. Tout le contraire de Reims, qui se relance totalement avec une victoire de prestige, synonyme de stabilisation dans la première moitié de tableau. Après Marseille et Lille, voilà que c'est au tour de Paris de se faire happer par Reims. Il faut dire que les Parisiens étaient certains de leur état de forme après une série de 5 victoires consécutives, dont une Masterclass face au Real Madrid (3-0). Sûrement un peu trop. Alors que les Parisiens dominaient stérilement un début de match sans rythme, Thomas Tuchel sentait déjà le coup venir, s'époumonant à force de demander à son équipe-bis de hausser son intensité. Et ce qui devait arriver arriva.

Reims, bête noire des gros

Parfaitement lancé dans l'aile droite, Marshall Munetsi se jouait facilement de Layvin Kurzawa avant de centrer au second poteau. A la retombée, un homme : Hassane Kamara et son mètre soixante-huit. Une aubaine pour n'importe quel défenseur. Mais devant lui se trouvait le jeune Loïc Mbe Soh (18 ans), qui vivait sa grande première sous le maillot des champions de France et semblait complètement rattrapé par l'évènement ce mercredi soir. D'une tête croisée rageuse, Kamara lui sautait par-dessus pour tromper Navas (29e). Et devenir le premier joueur à tromper le gardien costaricien, en 4 rencontres et 29 tirs subis.

Pour couronner le tout, Eric Choupo-Moting demandait un changement après un contact involontaire avec son coéquipier Neymar (42e). Et voilà le Paris Saint-Germain jouer sans avant-centre, avec un Angel Di Maria une nouvelle fois dans le rôle de l'homme à tout faire pour combler les lacunes de son club. Evidemment sans résultat. La rédemption du PSG aurait pu venir d'un penalty, lorsque Sarabia s'écroulait dans la surface. Mais François Letexier n'était pas de cet avis. Mis à part quelques petites fulgurances de Di Maria et Neymar, il ne se passerait plus rien côté parisien.

En face, les Rémois, après leur victoire à Marseille (0-2) et face à Lille (2-0) sentaient le nouveau gros poisson à ferrer. A la suite d'un relais avec Mathieu Cafaro, Rémi Oudin se voyait malheureux sur sa frappe croisée du gauche, qui venait heurter violemment le poteau (77e). Ce n'était que partie remise. Alors que les Parisiens poussaient pour tenter d'égaliser, Thomas Fouket était lancé dans l'aile droite avant de centrer vers le point de penalty. Comme un symbole, Boulaye Dia venait surgir à la manière de Neymar pour déclencher un splendide retourné acrobatique qui mettait un terme à cette rencontre parfaitement maîtrisée. Tout comme la série de 22 matches sans défaites du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.