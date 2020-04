Si la saison ne reprenait pas, Accor pourrait ne pas honorer son prochain versement au PSG

Après les chaînes de télévision, les sponsors s'immiscent dans le débat sur une éventuelle reprise de la Ligue 1. Vendredi, sur BFM TV, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor (ndlr : le sponsor maillot du club de la capitale) et ex-président du PSG avant le rachat par QSI en 2011, a indiqué que si les instances du football français venaient à mettre un terme à la saison de L1, suspendue à cause de la propagation du coronavirus, le prochain versement reservé au champion de France, en juillet, pourrait ne plus être effectif.

"Les sponsors ne peuvent pas donner d'argent s'il n'y a pas de visibilité. Le 1er juillet, il faudrait que ça reprenne, sinon ce ne sera probablement pas versé. Pour moi, ce championnat doit reprendre", a assuré Sébastien Bazin. D'après les informations de RMC Sport, Accor aurait bien l'intention d'honorer sa part du contrat si les dix matches restants de L1 venaient à être joués en juillet ou au pire en août.

Vidéo - Stopper les championnats, temporiser ou finir à tout prix : l'impossible conciliation européenne 08:47

A cause de la pandémie de coronavirus qui touche la planète, Accor devrait prochainement fermer les deux-tiers de ses hôtels dans le monde. Le manque à gagner serait d'environ 280 millions d'euros de dividendes. Le groupe aimerait donc éviter un manque d'exposition, lié à un possible arrêt du championnat de France pour des raisons sanitaires. Une exposition, qui selon RMC Sport, coûterait entre 50 et 80 millions d'euros par an.