Les mains derrière les oreilles, Mauro Icardi voulait entendre le Parc des Princes exulter. Le 5 octobre dernier, face à Angers (4-0), l'attaquant argentin a inscrit son premier but à domicile sous le maillot du PSG. Un moment que celui qui n'était plus désiré du côté de l'Inter Milan attendait avec impatience. Quatre jours auparavant, il avait débloqué son compteur parisien sur la pelouse de Galatasaray (0-1) en Ligue des champions. La machine venait officiellement de se lancer.

Prêté avec option d'achat (70 millions d'euros) par le club lombard, Icardi semble épanoui à Paris. Du moins, il tente d'oublier sa rupture compliquée avec les "Nerazzurri", où il est passé de capitaine à pestiféré en l'espace de quelques mois. Ce mercredi, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l'Argentin a fait un tour d'horizon de son actualité. De ses premiers pas parisiens à son avenir, en passant par la concurrence avec Edinson Cavani, il n'élude aucun sujet. Extraits.

Ses débuts au PSG et la Ligue 1

"Je ne m'attendais pas à autant d'affection de la part des supporters parisiens. Ils m'ont très bien accueilli dès mon premier échauffement au Parc des Princes", confie tout d'abord le numéro 18 du PSG. "Je me sens bien, la machine est repartie. Je dois continuer à travailler car j'ai eu une période estivale difficile et je n'étais pas à 100% en arrivant à Paris (...) Un objectif de buts ? Je ne m'en fixe jamais, mais je veux respecter ma moyenne des dernières saisons. L'important, c'est que mes buts servent à faire gagner des titres au PSG", assure-t-il.

Vidéo - Tuchel : "Il faut du temps à Icardi pour s'adapter" 01:19

Concernant la pression et les attentes autour de lui, Icardi affirme en avoir "l'habitude". "Pour l'instant, on a toujours quasiment gagné. Je pense que ça aide. En Italie, il y avait un cercle vicieux qui s'était installé dans certains milieux journalistiques et on parlait un peu trop de n'importe quel sujet me regardant. Ici, ce n'est pas le cas", analyse l'ancien attaquant de l'Inter, qui explique que la Ligue 1 est un championnat "très physique" et "tout autant défensif".

La concurrence avec Cavani et le soutien de Verratti

Également interrogé sur la concurrence avec Edinson Cavani, Mauro Icardi assure que cette dernière est "positive". "Edi était blessé et j'ai eu la possibilité de jouer tout de suite. Mais quand il reviendra, l'entraîneur décidera qui envoyer sur le terrain en fonction du match et des caractéristiques de chacun. Avec Edi, j'ai un bon rapport, il n'y a pas de rivalité, juste de la concurrence saine", confie-t-il.

Edinson CavaniGetty Images

L'Argentin, questionné sur sa relation avec Marco Verratti, a révélé avoir "contacté" le milieu avant d'arriver à Paris. "Il m'a donné un coup de main, on parle en italien. C'est normal que sur le terrain, on puisse ressentir cette entente", explique "MI18".

Le vestiaire parisien et Tuchel

Visiblement bien intégré au sein du vestiaire parisien, l'Argentin confie son "plaisir" d'évoluer avec des "fuoriclasse" comme Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. "Ils changent les matches même à la dernière minute, comme Neymar. Je découvre un peu chacun à la fois. Même en dehors du terrain. Avec Mbappé, je suis allé voir un match à Lyon. Mais en réalité j'ai trouvé un super groupe. Un vestiaire où on parle espagnol, ça m'aide beaucoup", assure celui qui "vit dans un hôtel" et "cherche une maison".

Et Thomas Tuchel dans tout ça ? "Un entraîneur convivial avec ses joueurs, qui parle beaucoup, qui rigole. Il a essayé de me mettre à l'aise dès le premier jour, explique Icardi. Je pense lui avoir fait bonne impression. Après, c'est évident qu'il me demande des buts. Je m'entraîne durement pour lui montrer que je suis à la hauteur du PSG".

Thomas TuchelGetty Images

Son avenir

Prêté avec option d'achat, Mauro Icardi n'est pas encore bien certain d'où il sera la saison prochaine. Attaché à l'Inter, il avait été "contraint" à partir lors du dernier jour du mercato estival. Autant dire qu'un retour en fin de saison semble utopique. "Pour l'instant, je suis au PSG et mon objectif est de donner le maximum pour ce maillot. Ensuite, à la fin du championnat, vers mai ou juin, on verra ce qu'il se passe. C'est encore tôt pour dire quelque chose", estime le buteur, qui explique vouloir "continuer à vivre à Milan" après sa carrière. C'est dans cette optique qu'il fait actuellement construire, avec Wanda Nara, sa femme et agent, une maison dans la ville lombarde.

Mauro Icardi avec le maillot du PSGEurosport

Pour rappel, le joueur avait notamment été courtisé par le Napoli et l'AS Rome l'été dernier.

PSG-OM

Avant de songer à son avenir, l'international argentin a donc une saison à vivre au PSG. Et le match face à l'OM, le 27 octobre prochain, semble déjà le faire saliver. "Ce sera aussi l'anniversaire de ma fille. On s'organise pour que ma famille soit là. Je sais que c'est une espèce de derby d'Italie (Inter-Juve, ndlr). C'est ce genre de match que j'aime jouer", confie l'attaquant. La bande à André Villas-Boas est prévenue.