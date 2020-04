C'est une bromance que rien ne semble pouvoir briser. Depuis plus de dix ans, Jean-Michel Aulas et Tony Parker sont liés par une amitié aussi forte que sincère. Le premier a par exemple souvent confié son "respect" pour le deuxième. Et le deuxième, lui, ne cache pas son "admiration" pour le premier. "D’après moi, Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus", a-t-il d'ailleurs expliqué dans un entretien à SoFoot publié ce vendredi.

"Un honneur"

Depuis peu, les deux hommes se sont rapprochés. Et notamment pour les affaires. Désormais membre du conseil d'administration de l'OL, Tony Parker pourrait-il aspirer, un jour, à en devenir le grand patron ? "Il coche à peu près toutes les cases", assurait "JMA" il y a quelques semaines dans les colonnes du Figaro. Peu après, c'est dans celles de L'Equipe que le président lyonnais, en poste depuis plus de trente ans, répétait son idée. Flatté, Tony Parker ne dirait probablement pas non à une telle offre.

Tony Parker et Jean-Michel Aulas.Getty Images

"Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là, a-t-il assuré à SoFoot. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas." Si le moment n'est pas (encore) arrivé, Aulas l'imagine venir à l'orée de ses 75 ans. Soit dans environ quatre ans. Et "TP", lui, parle déjà de l'OL comme "l'un des clubs les mieux structurés d’Europe".

Enfin, un mot sur l'hégémonie du PSG en Ligue 1. Pour le peut-être futur président des Gones, l'écart est "conséquent" avec l'OL. Mais il n'est pas insurmontable. "C'est ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des champions, malgré les investissements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça serait trop facile", conclut-il.