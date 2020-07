Icardi se projetait au PSG dès l'été dernier : "A mon arrivée à Paris, ma décision était définitive"

LIGUE 1 - Alors que le champion de France a levé l'option d'achat de Mauro Icardi en juin, l'attaquant international argentin a confié vendredi au Parisien qu'il se voyait sur le long-terme au PSG dès septembre dernier.

Début juin, Mauro Icardi a officiellement signé au PSG jusqu'en 2024. Prêté la saison passée chez le champion de France, l'attaquant international argentin estime qu'il se voyait sur le long terme à Paris dès son arrivée en septembre dernier. "Ma décision était définitive. L'option d'achat ne pouvait se déclencher que cette saison. Mais, pour moi, tout était définitif depuis la saison passée", a déclaré l'ex-attaquant de l'Inter Milan au Parisien ce vendredi.

Acheté 50 millions d'euros plus 8 de bonus, Mauro Icardi se dit ravi d'avoir prolongé l'aventure avec le PSG même s'il n'oublie pas l'Italie. "Je me sens bien à Paris. Je rentre en Italie pendant les vacances et j'y ai passé le confinement avec ma famille, a-t-il ajouté. Je reste proche, à une heure d'avion à peine. Quand je veux rentrer, je peux rentrer. Et maintenant, ma famille est entièrement installée à Paris." Après une première saison plutôt satisfaisante, l'heure de la confirmation a sonné pour Mauro Icardi.

