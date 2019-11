Le mercato est déjà loin mais Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Cependant, l’ancien rennais, auteur de 7 buts et de 2 passes décisives en 26 matches la saison dernière en Bretagne, a encore plusieurs prétendants en Ligue 1. Au micro de RMC Sport, Jean-Pierre Rivère, déclarait hier qu’il était intéressé pour faire revenir l’ancien niçois sur le côte d'Azur : "Si je ne serais pas contre ? Oui, mais ce n’est pas moi qui décide là-dessus. Quand on fait le choix d’un joueur, il faut qu’il soit collectif. Si quelqu’un a envie de quelqu’un et que ce n’est pas partagé, ce n’est pas la peine"

Mais l’OGC Nice ne sera pas le seul sur le dossier Ben Arfa. Le FC Nantes se pencherait également sur le cas de l’ancien joueur du PSG. Selon le quotidien L’Equipe, Waldemar Kita, président nantais, aurait même rencontré récemment le milieu de terrain de 32 ans et envisagerait de le faire signer jusqu’à la fin de saison. Si selon eux l’international français (15 sélections) ferait l’unanimité chez l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1, d’autres sources indiquent que Christian Gourcuff s’interrogerait encore sur ce choix.

Libre de tout contrat depuis cet été, Ben Arfa pourrait bien voir son avenir s’éclaircir dans les prochains jours. A Nice, à Nantes où ailleurs.