TRANSFERTS - Selon les informations de France Football, confirmées récemment par la presse anglaise, le LOSC s'apprêterait à perdre son jeune milieu de terrain Joël Ngoya, qui a brillé cette saison en Youth League. Manchester United, Arsenal et Everton mais aussi d'autres clubs européens ont flairé le bon coup.

A peine débuté, le marché des transferts fait déjà des malheurs au sein des clubs français. En début de semaine, le Parisien Tanguy Kouassi (18 ans) répondait favorablement à la proposition du Bayern Munich. Mercredi soir, L'Equipe annonçait que le défenseur lyonnais, Pierre Kalulu (20 ans) avait déjà signé avec le Milan AC. Voilà désormais Lille qui est menacé : selon les informations de France Football, récemment confirmées par la presse anglaise, le LOSC est très sollicité pour son milieu de terrain Joël Ngoya (18 ans).

Un large choix de clubs se présente pour Ngoya

Le LOSC avait jusqu'au 30 avril pour faire signer un contrat professionnel à son jeune joueur. Or à ce jour, le Nordiste, qui a brillé cette saison en Youth League sans pour autant jouer le moindre match de L1, n'aurait reçu aucun retour de la direction lilloise. Cette situation attire ainsi les plus grands clubs. La presse anglaise évoque un intérêt prononcé de Manchester United, Arsenal et Everton.

De son côté, France Football révèle même que le jeune joueur, qui aurait été déçu de ne pas avoir été sollicité par le LOSC, aurait un large choix. En France, Marseille, Nice, Bordeaux, Lyon et Rennes sont sur le coup. En Europe, un poids lourd de Serie A aurait fait part de son intérêt, tout comme Hoffenheim qui lui proposerait un contrat de cinq ans avec une prime de 300 000 euros à la signature. L'été s'annonce chaud du côté du LOSC.

