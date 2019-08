Neymar par ci, Neymar par-là, Neymar encore et toujours. A moins d'une semaine de la fin du mercato, le nom du Brésilien est sur toutes les lèvres et occupe les esprits du mercato parisien. Si son transfert vers le FC Barcelone semble avancer chaque jour un peu plus, le PSG pourrait rapidement enregistrer la signature d'une nouvelle recrue. Selon La Nacion, quotidien costaricien, Keylor Navas est attendu jeudi à Paris pour finaliser son transfert. Un accord aurait déjà été trouvé entre le club de la capitale et le Real Madrid. Une information confirmée dans la soirée par Marca.

Si Zidane avait clamé il y a quelques jours qu'il comptait sur son gardien de but et qu'il n'imaginait pas le départ de Navas à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l'international costaricien devrait quand même faire ses valises. Titulaire indiscutable chez les Merengue, son statut avait été remis en cause par l'arrivée de Thibaut Courtois l'été dernier. Promis à un rôle de doublure de luxe cette saison, et malgré l'assurance par ZZ de jouer un certain nombre de matchs, cela ne semblait pas lui convenir.

Areola contraint à l'exil ?

Selon le Daily Mail, le Real Madrid aurait fait de Maarten Stekelenburg, 36 ans, le profil parfait pour être gardien numéro 2 derrière Courtois en cas de départ de Navas cet été. Le profil du portier d'Everton plairait à l'entraineur français du Real et le prix de son transfert ne devrait pas poser trop de problème aux dirigeants madrilènes.

Du côté du PSG, cette arrivée pourrait clore définitivement la question du gardien titulaire. Après le départ de Kevin Trapp à Francfort durant ce mercato, Alphonse Areola semblait promis au rôle de numéro 1 dans la cage parisienne. Mais le champion du monde français ne fait pas l'unanimité au sein du club et n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le but parisien. L'arrivée de Navas, attendu jeudi à Paris pour passer sa visite médicale, pourrait d'ailleurs le pousser vers la sortie.