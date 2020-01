L'Atlético lâche l'affaire. Après avoir formulé deux offres pour tenter d'arracher Edinson Cavani au Paris Saint-Germain dès cet hiver, dont une dernière estimée à 15 millions d'euros, le club madrilène aurait, d'après L'Equipe, choisi de stopper les négociations. La raison ? Les Colchoneros ne disposeraient pas de liquidités supplémentaires à offrir aux dirigeants parisiens, notamment après l'échec de la vente de Thomas Lemar. A un peu plus de 24 heures de la fermeture du marché, El Matador devrait donc se résoudre à boucler la saison avec le PSG.

Tout porte à croire que cet ultime rebondissement, dans l'un des feuilletons de ce mercato hivernal, n'est pas un coup de com' orchestré par le camp madrilène, destiné à débloquer les négociations. Depuis le début de l'hiver, par le biais de son directeur sportif Leonardo et même de son entraîneur Thomas Tuchel, le champion de France avait laissé entendre qu'il ne ferait rien pour faciliter le départ du buteur uruguayen, même à six mois du terme de son contrat. "Nous avons le même avis (Leonardo et lui, ndlr), avait confié l'Allemand en conférence de presse. Nous deux, nous n'aimons pas trop changer pendant l'hiver parce que ce n'est pas le Monopoly ici."

Vidéo - Tuchel veut garder Cavani : ''Le PSG, ce n'est pas le Monopoly'' 02:26

De son côté, l'Atlético n'a pas souhaité se montrer plus convaincant. Incapable de trouver une porte de sortie à Thomas Lemar, un an et demi après avoir déboursé 70 millions d'euros pour le recruter, limité par les 126 millions d'euros injectés dans le transfert de João Felix l'été dernier, l'entité madrilène aurait donc choisi de mettre fin aux négociations. Reste à savoir si le PSG parviendra à réhabiliter son attaquant, sportivement parlant, après plusieurs mois délicats. Pour l'heure, l'histoire entre le chouchou du Parc des Princes et le club parisien semble se diriger vers une fin en eau de boudin.