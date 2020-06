LIGUE 1 - Selon les informations du média brésilien UOL, le PSG aurait coché le nom de Willian en cas de départ de Neymar cet été. Cependant, même s'il aurait déclaré vouloir rejoindre le Barça, un transfert du Parisien dans son ancien club est encore loin d'être fait.

Ses finances ne sont pas au beau fixe certes, mais le Barça ne desespère pas de rapatrier Neymar cet été. Cet intérêt serait réciproque. Lundi, El Mundo Deportivo révélait que l'ailier brésilien aurait déclaré "Je veux aller au Barça" à ses coéquipiers parisiens. Sur ce dossier, le FC Barcelone devra proposer une très belle offre au PSG, s'il ne veut ne pas recevoir une nouvelle réponse négative, comme lors du mercato estival 2019. Cependant, selon le média brésilien UOL, le club de la capitale se serait mis à la recherche d'un éventuel remplaçant de Neymar. Un remplaçant qui pourrait s'appeler Willian.

L'aillier qui fêtera ses 32 ans le 9 août présente l'avantage d'être libre. Après de longs mois de négociations, Chelsea et Willian n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente : le Brésilien voulait rempiler pour trois saisons supplémentaires et les Blues lui proposaient "seulement" deux ans de plus. L'ancien joueur du Shakhtar Donetsk, qui pourrait apporter sa vitesse, des centres précis et son expérience, a encore réalisé une saison assez satisfaisante avec le club londonien (ndlr : jusqu'à début mars) : 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

En juin 2019, Willian avait remplacé Neymar lors de la Copa America, remportée par la sélection brésilienne (ndlr : 3-1 en finale face au Pérou). L'ailier de Chelsea avait été rappelé à quelques jours seulement du début de la compétition après que le Parisien ait été victime d'une rupture d'un ligament à la cheville droite. Un an plus tard, Willian va-t-il de nouveau remplacer Neymar, sous le maillot du PSG cette fois-ci ? Une chose est sûre, Leonardo ne bradera pas l'ex-Catalan cet été. Ce qui rend la tâche du FC Barcelone très ardue.

