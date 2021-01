C’est l’un des attaquants les plus en vue en Ligue 1 cette saison. Gaëtan Laborde, qui forme un très beau duo avec Andy Delort sous les couleurs montpelliéraines, a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en championnat cette saison. De quoi attiser les convoitises des clubs français et étrangers durant ce mercato hivernal.