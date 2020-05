Un hommage à la hauteur de l'homme : Herbin aura sa statue devant le Chaudron

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, va faire édifier à l'entrée du stade Geoffroy-Guichard une statue de Robert Herbin, l'emblématique entraîneur de la grande époque des Verts décédé lundi à 81 ans.

C'est un nouvel hommage de taille qui va être rendu à Robert Herbin. La décision de lui édifier une statue, prise par le maire et président de la métropole de Saint-Étienne Gaël Perdriau, reprend une idée lancée par des supporters via une pétition en ligne. Les dirigeants du club avaient déjà annoncé cette semaine que le centre d'entraînement et siège social de l'ASSE, situé sur la commune de L'Etrat (Loire), allait porter le nom de Robert Herbin.

Lui ériger une statue est une "excellente initiative", a commenté samedi Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance du club et de Première Ligue, le syndicat patronal des clubs de Ligue 1. "Cet hommage à Robert Herbin est tout à fait justifié compte tenu de ce qu'il a apporté au football français, à la ville et à son club qui lui doit l'essentiel de son palmarès (neuf titres de champion de France et six coupes de France)", a déclaré Gaël Perdriau, qui choisira la statue, l'artiste qui la réalisera et son emplacement exact avec l'ASSE et ses supporters. Une banderole à la mémoire du "Sphinx", avec son portrait, sera par ailleurs déployée mercredi sur la façade de l'Hôtel de Ville et un livre d'or sera ouvert sur le site internet de la commune.

