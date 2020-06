Un mois de fermeture pour le marché des transferts en France ?

TRANSFERTS - Selon L'Equipe, la FIFA devrait contraindre la France à fermer son marché des transferts pendant un mois cet été. En cause, le démarrage de celui-ci à sa date habituelle alors qu'il ne devrait s'achever que le 5 octobre prochain.

C'est une incongruité à laquelle nous ne sommes pas habitués : dans une lettre adressée ce mardi à la Ligue de football professionnel (LFP), la FIFA aurait demandé, selon L'Equipe, à ce que le marché des transferts hexagonal ferme ses portes pendant un mois, le tout pour ne pas dépasser la limite des 12 semaines autorisées.

En clair, la FIFA reproche à la Ligue d'avoir ouvert le mercato le 8 juin dernier alors que sa fin devrait être décalée au 5 octobre à cause de la pandémie de Covid-19. Ainsi, la FIFA demande une fermeture entre le 10 juillet et le 10 Août. Ce qui donnerait dans le détail en France, quatre semaines du 8 juin au 10 juillet puis huit entre le 10 août et le 5 octobre, soit douze au total. Les clubs pourront toujours négocier des transferts pendant cette période mais le joueur en question ne sera pas autorisé à porter ses nouvelles couleurs.

