"Un salaire digne de Messi et Ronaldo" : le PSG souhaiterait prolonger Mbappé avant l'Euro

"Le gamin en or". Ce jeudi, le quotidien madrilène AS a décidé de (re)faire sa Une sur Kylian Mbappé. Objet de tous les désirs du Real Madrid, l'international français reste visiblement la grande priorité de Florentino Pérez. Mais pour le président des Merengues, la tâche ne s'annonce pas forcément simple. "Ce ne sera pas si facile que ça pour le Real Madrid de sortir Mbappé du PSG'', a notamment expliqué une source proche du dossier au média ibérique.

"Ils ne veulent pas le laisser partir avant la Coupe du Monde 2022"

De son côté, le PSG aimerait prolonger son joueur, qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2022. "Ils ne veulent pas le laisser partir avant la Coupe du Monde au Qatar. C’est une question stratégique", a assuré la source en question. Ainsi, AS explique que le club de la capitale pourrait soumettre une offre (très) importante au champion du monde. Le quotidien espagnol, qui évoque un salaire à la Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, annonce un chiffre net aux alentours des 50 millions d'euros.

Vidéo - 🔥Six buts, deux "csc" et un grand Mbappé : comment le PSG a réduit Dijon en cendres🔥 05:29

Pas du genre à rester les bras croisés, Florentino Pérez a lui aussi un plan bien ficelé. Pour attirer Mbappé, le président madrilène espère refaire un coup à la Eden Hazard. Ainsi, il souhaiterait attendre l'été 2021, lorsque l'international français serait alors à un an de la fin de son contrat. Dans ce cas, et si une prolongation n'a toujours pas été signée d'ici là, le PSG se verrait contraint de vendre sa star pour ne pas la voir partir libre en 2022. Et le tout, évidemment, à un prix cassé. C'est certain, l'avenir de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler.