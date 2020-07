LIGUE 1 - La fin du feuilleton ? Ce jeudi, dans un courriel consulté par l'AFP, Franck McCourt a rejeté de manière "formelle et définitive" les négociations autour d'une vente de l'OM, portées par l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le propriétaire américain persiste et signe : "le club n'est pas à vendre".

Plus les jours passent et plus le duo Ajroudi-Boudjellal s'éloigne des commandes de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de l'AFP, Franck McCourt, le propriétaire du deuxième de Ligue 1, aurait formellement refusé l'offre de négociation transmise par l'homme d'affaires franco-tunisien. Cette décision va dans le sens des propos tenus ces dernières semaines par Franck McCourt, qui n'a cessé de répéter que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre.

Olivier de Vilmorin, l'avocat de Franck McCourt, a "fait part, de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n'est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients", a-t-il déclaré ce jeudi après-midi. En début de semaine, l'Olympique de Marseille, par le biais d'un communiqué, indiquait qu'il allait attaquer en justice Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Les deux hommes étaient accusés d'avoir effectué "une campagne de déstabilisation" contre le club.

Interrogé jeudi matin sur RMC, Mourad Boudjellal, a estimé que cette attaque du clan McCourt était "du pipi de chat". "C’est de la stratégie pure et simple pour masquer un bilan catastrophique. On va répondre et je suis très serein sur ce dossier. Je vais répondre et Monsieur Ajroudi aussi. Il faut laisser du temps au temps", a assuré l'ex-patron du RC Toulon, qui brigue la présidence de l'OM. Une présidence qui semble plus que jamais lui filer entre les doigts.

